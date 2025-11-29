6度目のG1挑戦となる7歳ヨーホーレイクは角馬場で入念に体を動かした後、活気十分に坂路を駆け上がった。友道師は「追い切り後も順調に来られている。年齢は感じないし、体の張りや肌つやはまだ若い」と衰えは一切ない。前走オールカマー3着から当レースは予定通り。「左回りはいいし、あとはゲートだけ」とポイントを挙げた。