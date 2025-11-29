紅一点のブレイディヴェーグはダートコースを1周半した。宮田師は「最近はマイルを使っていたので（レース前は）坂路でやることが多かったが、今回は2400メートルなので」と長め調整の意図を説明。続けて「気持ち良さそうに弾んで走っていた」と愛馬の動きに笑顔を見せた。「追い切り後も順調」と師。5年ぶり牝馬Vに挑む。