国内復帰戦となるダノンデサイルは金曜朝、角馬場から坂路に向かい、最終調整を行った。ダイナミックな動きで好調維持をアピール。安田師は「前走（5着）は能力を発揮できず、走っていないので疲れがなかった。こちらの求める仕上がりで臨めます。いかにエキサイトさせず、ゲートインさせられるかですね」と気を引き締めた。