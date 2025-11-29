平田勝男2軍監督（66）が28日、サンテレビの「熱血！タイガース党」に生出演した。若虎への今オフの“宿題”として映画「栄光のバックホーム」観賞を呼びかけた。「若い選手には、必ず映画見ろってね（言っている）。横田の野球に対する姿勢はずっと語り継がれていく。本当は（2軍本拠地の）SGLでパブリックビューイングやってほしいぐらいだよ」同映画は23年に脳腫瘍で亡くなった横田慎太郎さんの生涯を描いた物語で、この