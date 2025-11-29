阪神・石井は球団の選手会役員の就任が決まり、ドラフト同期入団の村上会長のサポートを誓った。「初めての役だけど、同期なんで、頼りになる会長だし、みんなで話し合って助けていきたい」シーズン中は村上が先発調整のために遠征に同行しないケースも出てくる。「その辺はイレギュラーで難しいことだけど、臨機応変にいきたい」と試合同様に、選手会のまとめ役としても遠征先で“リリーフ”に立つ構えも見せていた。