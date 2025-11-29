「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯・第２日」（２８日、宮崎ＣＣ＝パー７２）１３位から出た穴井詩（３８）＝ＧＯＬＦ５＝が１イーグル、５バーディー、２ボギーの６７で回り、通算６アンダーで首位に浮上した。１打差の２位に鈴木愛（セールスフォース）と岩井明愛（Ｈｏｎｄａ）が並んだ。岩井明は３日目に、通算４アンダーで４位につけた妹・千怜と同組になった。最高の滑り出しだ。穴井は１番、フェアウエーから残り１