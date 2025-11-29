天皇賞・秋の勝ち馬マスカレードボールはダートコースで調整。美浦トレセンに訪れた海外メディアの前でキビキビとした走りを披露した。手塚久師は「リラックスしている。いいんじゃないですか」とジャッジ。「筋肉の張り、心肺機能はいい。初の中3週がどうかだが（前走から）上がりそうな雰囲気はある」と手応えを感じていた。