阪神・森下は石井とともに、球団の選手会役員の新任が決まった。この日は選手会納会に参加。来季4年目の主砲に新たな責務が加わり「3年間試合に出て、ある程度、プロ野球界のことも知ることができた。より良くするために活動したい」と決意を新たにした。村上新会長直々に“指名”があったようで「（日本プロ野球選手会の）会議もあると思うので、自分の意見を出せるように前向きに行動したい」と早くも自覚をにじませた。