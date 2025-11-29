ラグビーの関西大学Ａリーグで２年ぶりの優勝を目指す京産大が２８日、京都市内のグラウンドで練習を公開した。３０日のリーグ最終節（花園）で、ともに６戦全勝の天理大との大一番を迎える。練習後には元日本代表ＳＯの広瀬佳司監督から選手にジャージーを渡す恒例の“儀式”が行われ、主将のフランカー伊藤森心（４年＝松山聖陵）が全員の前で「ひたむきに、愚直に、このメンバー全員で関西一の景色を見に行こう」と訴えた。