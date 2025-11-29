経営難や災害で苦しむ大井川鉄道で「ブルートレイン」を再現した列車が走り出しました。仕掛けたのは「ローカル鉄道の再生請負人」こと鳥塚亮社長。さまざまなアイデアで創立100年の歴史を次の100年につなげます。 【写真を見る】11月に大井川鉄道で営業運転を開始した「12系客車」 山あいを駆け抜けるブルーの客車。11月、大井川鉄道で営業運転を開始した「12系客車」です。運行初日となった11月16日には、多