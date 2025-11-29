出没件数が過去最多となっているクマ。人的被害も相次ぐ中、AIを搭載したカメラを活用し対策をしようという取り組みが進んでいます。 【花角知事】「クマの警戒の特別警報を来年1月まで延長する。県民の皆さんに最大級の警戒を続けていただきたい」今年度のクマの出没件数が3200件を超え、過去最多を更新する中、新潟県は12月補正予算案に市町村が実施するクマの捕獲などの取り組みを支援するため約8400万円を盛り込んでいます。