シンエンペラーはB（ダート）コースからCWコースで体を動かした。吉田一助手は「いつも落ち着いているけど今朝の雰囲気も良かった」とうなずく。今年は8枠16番からスタート。「もう少し内が良かったけど、逃げ馬ではないので大丈夫。加速に時間がかかるタイプだから、直線の長いコースはいいね」と昨年2着同着の雪辱を期する。