ドゥレッツァは本番2日前ながら入念な調整。ゲート練習後、ダートコースを1周した。尾関師は「この馬の良さを生かすには前めの競馬。枠が外（8枠17番）なのでスタートを決めたい、という思いで練習した。しっかり気も入ってくれていた」とホッとした表情。「昨年以上の状態で送り出したい」。昨年2着同着の雪辱を狙う。