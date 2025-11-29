タスティエーラは坂路で脚を慣らした。堀師は「落ち着いていてリラックスしている」と愛馬の状態に安堵（あんど）。過去10年で1度も連対していない8枠も「決まった枠順も大事だが細かいファクターの方が重要になってくる。しっかり状況を把握した上でジョッキーと相談して、いいレースができるように努める」と気に留めなかった。