ニューストップ > スポーツニュース > 競馬ニュース > 【ジャパンC】仏調教馬38年ぶりVへ! カランダガンの史上初“日欧制… スポニチアネックス 【ジャパンC】仏調教馬38年ぶりVへ! カランダガンの史上初“日欧制圧”に期待 2025年11月29日 5時11分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 日本調教馬が38年ぶりにジャパンCを制覇する ルグロリュー以来38年ぶり2頭目となるフランス調教馬による制覇 史上初の「日欧制圧」が懸かる 記事を読む おすすめ記事 「MステSUPER LIVE」12月26日放送決定 第1弾アーティスト48組一挙発表 2025年11月28日 21時54分 水ダウ「名探偵津田」考察「電気イスゲーム」で真っ先に異変察知したスタジオゲストがＸで話題に 2025年11月28日 12時20分 小室眞子さん最新写真に「オーラがない」と驚き広がる…「皇族に見えない」と指摘するファンの残念 2025年11月28日 10時55分 フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック 2025年9月11日 16時50分 石丸伸二氏が告白「今、滋賀県民なんですけど」12月の移住発表「肩書がやっと復活しました」 2025年11月27日 15時41分