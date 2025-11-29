日に日に寒さが強まる中、新潟県村上市ではサケの街ならではの冬支度です。冷たい空気にさらすことでうまみが増すとされる“塩引き鮭”を軒先に吊るす作業が行われました。 11月28日、村上市で行われたのは塩引き鮭のつり下げ作業です。寒風にさらすことでうまみが増すとされる塩引き鮭。日本海が近く湿気を含んだ冷たい風が流れ込むことで低温発酵が進み、深い味わいになるといいます。こうして特産のサケが街の軒下に吊るされる