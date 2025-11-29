日本ハムからトレードで阪神に移籍した伏見寅威捕手（３５）が２８日、兵庫県西宮市内で入団会見に臨み、高校の後輩である門別をはじめ、若手投手の能力を引き出すことへ意欲を示した。単年契約で年俸１億円、背番号は１７。名前で阪神に縁を感じているが、「寅」の漢字について意外な不安も口にした。（金額は推定）「最優秀バッテリー賞」の表彰式ではファイターズカラーだったネクタイを、タイガースカラーに締め直した。伏