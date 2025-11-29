◇男子ゴルフツアーカシオ・ワールドオープン第2日（2025年11月28日高知・Kochi黒潮CC=7375ヤード、パー72）首位と3打差の8位から出た02、07年の賞金王の谷口徹（57＝フリー）は1バーディー、4ボギー、1ダブルボギーの77と崩れて通算イーブンパーの82位で予選落ちし、賞金ランキング136位から逆転シード（65位まで）入りを逃した。12月のツアー最終予選会には出場せず、第一線を退く意向を示した。ツアー未勝利の鈴木晃祐