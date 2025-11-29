◇男子ゴルフツアーカシオ・ワールドオープン第2日（2025年11月28日高知・Kochi黒潮CC=7375ヤード、パー72）日米野球界を沸かせた元プロ野球選手の松坂大輔（45）は12番終了後、左ふくらはぎの肉離れのため途中棄権した。4番で8打を叩くなど大苦戦。74でまとめた初日に急斜面を上った際に負傷したといい、この日は痛み止めを飲んで出場も「途中から我慢できなくなったし、迷惑かけると思った」と無念そうに瞳を潤ませた