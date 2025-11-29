阪神にトレードで新加入した伏見寅威捕手（３５）が２８日、兵庫・西宮市内の球団事務所で入団会見に臨み「藤川監督を胴上げしたい気持ちで、チーム史上初の連覇に向かっている。自分もその戦力になりたい」と抱負を口にした。３５歳でタテジマに袖を通すことになり、チームでは野手最年長。一方で猛虎はここ数年のドラフト戦略が大成功を収め、若手主体のチーム構成となっている。会見に同席した竹内副本部長は、そうした背景