新日本プロレス２８日青森大会の「ワールドタッグリーグ（ＷＴＬ）」Ｂブロック公式戦で、ＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２８）、ＯＳＫＡＲ（２７）組が棚橋弘至（４９）、エル・ファンタズモ（３９）組から初勝利を挙げた。Ｉｃｅは８日安城大会で岐阜・大垣市立東中学校の先輩にあたる棚橋とのシングルマッチで敗戦。この日もハイフライフローを浴びて窮地に陥った