ÃæÆü¤ÎµåÃÄÇ¼²ñ¤¬£²£¸Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÅç±§°ìÏº¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£±¡Ë¡¢°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¡¢¥³¡¼¥Á¡¢Áª¼ê¡¢µåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤éÌó£²£°£°¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤ÇºÇÄã¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ£Á¥¯¥é¥¹¡£¤â¤Á¤í¤óÍ¥¾¡¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÏµåÃÄÁÏÀß£¹£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ£ÖÃ¥²ó¤ËÇ³¤¨¤ëÃæÆü¤À¤¬¡¢ÂçÅç¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ë¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡Ê£È£×¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ