サウジアラビア１部アルナスルのポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウドが、総合格闘技（ＭＭＡ）界に参入し話題を呼んでいる。Ｃ・ロナウドは自身のＸで、スペイン最大のＭＭＡプロモーション団体「ＷＯＷＦＣ」の株主になると明かした。「私たちは、私が心から信じる価値観―規律、敬意、忍耐力、そして絶え間ない卓越性の追求を共有している」と記し、「ＷＯＷＦＣは唯一無二で力強いものを築き上げている。このプ