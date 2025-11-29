ボクシングのＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーフライ級王者ジェシー?バム?ロドリゲス（米国）の陣営が、前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者でスーパーバンタム級に転向した中谷潤人（Ｍ・Ｔ）との将来的な対戦へ自信をのぞかせた。ロドリゲスは、中谷と年内の対戦へ向けて交渉を行っていたことを告白。その後に中谷がスーパーバンタム級へ転向することを決断したため、このビッグマッチは実現に至らなかった。そうしたなか