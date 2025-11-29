巨人・坂本勇人内野手（３６）が２８日、「８８年世代」のライバルと球界を盛り上げることを誓った。同級生の前田が楽天に加入し、１１年ぶりに日本球界に復帰。黄金世代と２０１０年代のセ・リーグをともに引っ張ってきた盟友を歓迎し、対戦を心待ちにした。自然と声が弾んだ。球団の納会ゴルフを終えた坂本は、その名前を聞くとうなずきながら切り出した。「もちろんいいピッチャーですし、同世代でプロ野球を盛り上げていけ