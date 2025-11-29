女優の柴咲コウ（年齢非公表）が28日、主演映画「兄を持ち運べるサイズに」（監督中野量太）の初日舞台あいさつを都内で行った。急逝した兄の人生が、残された家族に波紋を引き起こす群像劇。柴咲は「私自身、家族のことをきちんと考えるきっかけになった」と笑顔。初タッグの中野監督の足りないところを聞かれ、「素直なリアクションをされる方で、イマイチだった時、絶対にもう一回じゃんってオーラを出すのがイヤだった」と