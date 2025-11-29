来夏に開催される北中米ワールドカップの出場国は、48か国中42か国が決定した。12月５日に開催される組分け抽選会を前に、各国のメディアは出場チームの戦力分析を行なっている。米英を拠点とする大手スポーツメディア『The Athletic』もそのひとつだ。組分けの特集記事の中で、ポット２で評価が高い国として、モロッコと共に日本を挙げ、「2022年ワールドカップのグループでスペインとドイツを上回った日本にも注目だ」と綴っ