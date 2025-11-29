日本ハムがヤクルトを戦力外となった西川遥輝外野手（３３）を獲得することが２８日、わかった。２０２１年まで１１年間在籍した古巣に、来季５年ぶりに復帰する。球団幹部は「段階があるので」と最終合意目前であることを示唆しており、来週にも発表される見込み。西川は１０年度ドラフト２位で日本ハム入団。俊足と巧打を武器に、４度の盗塁王、１７年から４年連続のゴールデングラブ賞を獲得するなど、主力としてチームを支