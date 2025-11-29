日本ハム・田中正義投手（３１）が２８日、北海道北広島市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、２８００万増の１億円でサインした。来季プロ１０年目での大台到達。ソフトバンクから加入後、３年で８倍以上の大幅昇給となった。来季へ向けては守護神奪回を誓った。（金額は推定）一流選手の証明に、思わず田中の頰も緩んだ。「ぴったり１億円もらいました」。金額を自ら明言し、喜びをにじませた。開幕から抑えを任された