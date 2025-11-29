巨人の新選手会長に吉川尚輝内野手（30）が就任することが28日、分かった。2年間務めた大城卓が「チームのリーダーとして引っ張っていく存在の一人だと思うので尚輝に託しました」と後任に指名した。初代は今年6月に他界した長嶋茂雄さん。系譜を受け継ぐ第22代の大役に申し分ない存在だ。球界屈指の二塁守備と勝負強い打撃で、24年には全143試合に出場し4年ぶりのリーグ優勝に貢献。今季も主砲・岡本が「左肘じん帯損傷」で離