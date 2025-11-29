四川省自然資源庁によると、「四川省松潘県東北寨金鉱床探査」プロジェクトが四川省鉱産資源埋蔵量評価センターの審査を通過した。評価結果によると、東北寨金鉱は今回の審査で新たに28．24トンの金資源量が追加され、確認資源量が累計81．06トンに達し、その規模は特大型のレベルに達した。鉱床の金の平均品位は1トン当たり3．75グラムで、現時点で四川省において届出・登録が完了した鉱床の中では、資源量が最大の金鉱となった。