大宮競輪場は28日、同日に発生した大宮公園（第一公園）の停電に伴い、12月3日から5日までの開催（F2、モーニング）を中止すると公式サイトで発表した。場外発売についてもこの日から営業を中止、再開の見通しは立っていない。今後の開催日程は停電が復旧次第、改めて発表される。