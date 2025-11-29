新潟アルビレックスBBは29日からアウェーで金沢との2連戦に臨む。28日は長岡市内で最終調整した。5連勝中と勢いに乗るチームと同様、調子を上げているのがPFのB・J・マック（25）。得意の3点シュートの確率も上がっているだけに、今節でも要所で決めてチームの勝利に貢献する。マックは実戦練習で積極的にアウトサイドからのシュートを決めている。「練習から自信を持ってやれている。練習が気持ちいい」。充実の笑顔が、好調