サッカーの第１０４回全国高校選手権（１２月２８日〜来年１月１２日）の近畿地区代表校共同記者会見が２８日、大阪市内で行われた。大阪予選で優勝した後に部員の飲酒が発覚し、当該部員を除くメンバーで出場する興国（大阪）の六車拓也監督は会見後に「お騒がせしてしまいました」と謝罪した上で「われわれとしては、向かうしかない」と、本大会への責任感をにじませた。１２月２９日の１回戦で帝京大可児（岐阜）と対戦する