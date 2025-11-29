憲法の制定時、同性婚は婚姻の形態として全く想定されていなかった。その事実を踏まえ、憲法の規定を自然にとらえた妥当な判決である。同性同士の結婚を認めない法制度は婚姻の自由や法の下の平等を保障した憲法に違反する、として同性カップルらが国に損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁は「婚姻は同性同士に適用されない」として、「合憲」と認定した。同種の訴訟はこれまで６件起こされ、地裁段階では１件が「合憲」、２件