九州発のディスカウント店・トライアルホールディングス（ＨＤ）は２８日、７月に買収した大手スーパー西友の既存店舗を改装した総合スーパー「トライアル西友」の１号店を東京都内にオープンした。デジタル技術を生かした効率的な店舗運営や安価な総菜などの強みを生かし、大消費地である首都圏への進出を加速させている。（水野友晴、浜崎大弥）１号店の花小金井店（東京都小平市）は、西武新宿線の花小金井駅前にあった西友