林総務相と高橋克法・総務副大臣がそれぞれ代表を務める政治団体が、２０２４年分の政治資金収支報告書に、寄付金収入の一部を記載していなかったことがわかった。総務省は政治資金規正法を所管している。政治団体の「全国商工政治連盟」は２４年１０月、資金管理団体「林芳正を支える会」に１００万円を寄付。自民党唯一の派閥、麻生派（志公会）は同月、高橋氏が代表の栃木県の自民支部に１００万円を支出したが、受け取った