タレントの森香澄（３０）が２８日、都内で行われた、セブン−イレブンと人気キャラクター「ちいかわ」のコラボキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン−イレブン×ちいかわ」ＰＲ発表会に出席した。昨年初開催され、売り切れが相次ぐなど話題となったコラボの新キャンペーン。一足早くサンタ風ドレス姿で登場した森は、日経トレンディが選ぶ「今年の顔」に選ばれるなど大活躍の１年になっており「コンビニスイー