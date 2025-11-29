巨人・田中将大投手（３７）が２８日、楽天に加入した前田健太投手（３７）との公式戦初の投げ合いを熱望した。神奈川県内で行われた球団納会ゴルフに移籍後初参加。同学年の右腕が１１年ぶりに日本球界へ復帰することを受け、「投げ合ってみたいですね」と来年６月９〜１１日の古巣・楽天との交流戦（楽天モバイル）でのマッチアップを思い描いた。エネルギッシュに汗をかき、田中将が心をリフレッシュした。初参加の納会ゴル