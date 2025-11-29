巨人・吉川尚輝内野手（３０）が第２２代選手会長に就任することが２８日、分かった。現会長で今季まで２年間務めてきた大城卓三捕手（３２）が「チームのリーダーとして引っ張っていく存在の一人だと思うので、尚輝に託しました。僕も立場は変わりますが、しっかりとサポートしていければと思っています」と、来季からの新選手会長に吉川を指名したことを明かした。選手会長の役割は多岐にわたる。巨人では過去に長嶋、王、原