オリックスのドラフト５位・高谷舟投手（２２）＝北海学園大＝が、「由伸２世」に名乗りを上げた。ワールドシリーズＭＶＰに輝いた球団ＯＢ・山本（ドジャース）が入団時につけていた背番号「４３」を希望し、２９日に大阪市内で行われた新人入団会見で正式発表。「憧れの山本投手の背番号をつけてプロ野球生活をスタートできるので、うれしい気持ち。この番号に恥じないように活躍しなければ」と目を輝かせた。札幌市出身の最