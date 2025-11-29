広島からドラフト１位で指名された仙台大・平川蓮外野手（２１）が２８日、札幌市内で入団交渉に臨み、契約金１億円プラス出来高５０００万円、年俸１６００万円で仮契約を結んだ。背番号は鈴木（現カブス）、小園が背負った出世番号「５１」に決定。「自分もタイトルを取って、そういう選手になりたい」と腕をまくった。走攻守三拍子そろったスイッチヒッター。右は「力」、高校２年から始めた左は「技」が持ち味で、「右は鈴