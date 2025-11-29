中日のナッシュ・ウォルターズ投手（２８）が２８日、自由契約選手として公示された。退団する可能性が高い。エンゼルス時代の２２年、メジャー唯一の登板で大谷（現ドジャース）をリリーフした右腕は来日１年目の今季、４月下旬に左脇腹の肉離れを発症。約１か月半ぶりに実戦復帰した６月に１６０キロを計測するなど万全を証明していたが、１軍登板はわずか３試合だった。２軍では３３試合で０勝２敗、防御率３・４１だった。