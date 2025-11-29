タレントのマツコ・デラックス（53）が28日に放送されたテレビ朝日「マツコ&有吉かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演。「体に害があってもいい」から開発してほしいものを明かした。視聴者から「全自動になってほしいものはありますか?」という浴室に関する質問が届くと、「私…ダントツでやってほしい機能がある」とした。それは「浴室と洗面台の仕切りのガラスあるじゃない。あれの水垢というかさ…もう諦めてさ、