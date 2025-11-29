6号艇の4日目9Rで3着に食い込んだ平高奈菜（38＝香川）が得点率トップに立つ。「何か良かったです」と動きに納得しつつ「気象的にはもうちょい来させられたかも。もうちょいグリップは欲しかったかな」と首位通過に向けて課題を残した。2位に遠藤エミ（37＝滋賀）。「ターン出口で少し流れていました。初動は良かったけど。うまくバランスを取れれば」と一長一短のもよう。平高と同じオール3連対で3位の西橋奈未（29＝福井）も