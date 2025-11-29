ボートレース住之江のルーキーシリーズ第22戦「スカパー！・JLC杯競走」が28日に開幕。きょう29日の2日目、注目レースは12Rだ。常住はスタートする時の足は問題ないが、ターン系が良くない。ペラ調整をやり直し、そこが来るかどうかだ。上昇に期待して本命視。井上は伸びがいいので、好位から多彩な攻め。前検から上向いた砂長、篠原も展開は突ける気配。＜1＞常住蓮ペラ調整でバタバタしてました。乗れなかったので、ペラ