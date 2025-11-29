【ニューヨーク＝木瀬武】２８日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前営業日比２８９・３０ドル高の４万７７１６・４２ドルだった。値上がりは５営業日連続。この日は感謝祭の翌日で取引時間が短縮されて午後１時までだった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が１２月の次回会合で追加利下げに動くとの思惑から買いが優勢となった。シカゴ・マーカンタイル取引所（ＣＭＥ）が投資家の動向から算出したデ