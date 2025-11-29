休場明け米株式市場、ダウは５日続伸、ナスダックなども堅調＝米国株概況 昨日の休場明けとなったきょうのＮＹ株式市場はダウ平均、ナスダックとも続伸している。なお、本日は東部時間午後１時までの短縮取引となっている。終値はダウ工業株３０種平均が２８９．３０ドル高の４万７７１６．４２ドル、ナスダック総合指数が１５１．００高の２万３３６５．６９、Ｓ＆Ｐ５００が３６．４８高の６８４９．０９。 寄り付きか