【モデルプレス＝2025/11/29】SUPER EIGHTが11月28日、初の日本武道館公演「超八 in 日本武道館」（読み：スーパーエイト イン ニッポンブドウカン）の最終公演を開催した。【ライブレポート※ネタバレあり】【写真】SUPER EIGHTメンバー、MCでイチャイチャ◆SUPER EIGHT、グループ初の日本武道館公演開催昨年デビュー20周年という大きな節目を迎えたSUPER EIGHTは、夏の「超アリーナツアー2024 SUPER EIGHT」、冬の「SUPER EIGHT