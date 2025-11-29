5人組グループ・SUPER EIGHT（丸山隆平、安田章大、大倉忠義、村上信五、横山裕）が28日、都内で行われた『超八 in 日本武道館』を開催した。昨年、デビュー20周年という大きな節目の年を迎えた同グループがメモリアルイヤーを超え、新たな第一歩としてキャリア初となる武道館公演に挑んだ。【写真】わちゃわちゃMC…丸山隆平に絡み始める横山裕彼の大きな武器のひとつがバンド演奏。バンドの聖地とも言われる日本武道館に降り